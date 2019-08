Vlada predvidoma po počitnicah o začetku repatriacije Slovencev iz Venezuele

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 11. avgusta - Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu predlaga začetek izvajanja repatriacije oseb slovenskega porekla, ki živijo v Venezueli. Pričakujejo, da bo vlada njihov predlog obravnavala kmalu, a na generalnem sekretariatu vlade še ne morejo zagotoviti, da bo to na prvi popočitniški seji. Doslej so sicer prejeli 47 prošenj za izvedbo repatriacije.