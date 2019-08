Predlog novele za celovito ureditev pomožne policije že pripravljen

Ljubljana, 7. avgusta - Ministrstvo za notranje zadeve, ki se zaveda nekaterih pomanjkljivosti v ureditvi statusa pomožnih policistov, je že pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo v zakonodajni postopek vložen jeseni. Z njim bodo pomožno policijo uredili na novo in celovito, so zapisali na spletnih straneh državne uprave.