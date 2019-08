Vlada s predlogom za vpoklic pomožnih policistov za daljše obdobje

Ljubljana, 1. avgusta - Vlada predlaga vpoklic pomožnih policistov za opravljanje nalog policije do konca leta. Kot je razvidno iz gradiva, to predlaga zaradi zavarovanja meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov. Sedaj je zakonsko določena omejitev vpoklica pomožnih policistov do 30 dni.