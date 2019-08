Finance o novi gospodarski krizi (7. 8.)

Ljubljana, 6. avgusta - Špela Mikuš v komentarju Napovedi, previdnost in cikli piše, da dejavniki, ki so lani kazali na novo gospodarsko krizo leta 2020, še vedno vztrajajo. Kot piše, se trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko še ni umirila, mednarodni denarni sklad pa je denimo opozoril, da se je svetovna trgovina v prvem četrtletju 2019 močno upočasnila.