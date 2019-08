Večernji list zgrožen nad komentarji v slovenskem tisku (6. 8.)

Ljubljana/Zagreb, 6. avgusta - Hrvaški Večernji list je v današnji tiskani izdaji objavil nepodpisan komentar dveh komentarjev v Večeru in Delu v ponedeljek. V časniku pišejo, da gre za žaljivke iz zahodne sosede, ki jih doslej niso bili vajeni. Navajajo, da Slovenija lobira, da Hrvaška ne bi vstopila v schengen, in namerno razpihuje ksenofobijo in nestrpnost.