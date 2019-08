Prvi rezultati preverjanja kanalizacijskega sistema v Žusterni znani v sredo

Koper, 6. avgusta - V komunalnem podjetju Marjetica Koper so v ponedeljek zjutraj začeli s preverjanjem problematičnega kraka kanalizacijskega sistema na območju Žusterne, kjer je minuli petek prišlo do fekalnega onesnaženja morja. Prvi rezultati preverjanja naj bi bili znani v sredo. Arso medtem še vedno odsvetuje kopanje v kopališču Žusterna in na odseku do Moleta.