Kopanje v Žusterni še vedno odsvetujejo

Ljubljana/Koper, 5. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) glede na rezultate kakovosti kopalne vode na območju Žusterne še vedno odsvetuje kopanje v kopališču Žusterna ter na odseku od kopališča Žusterna do vključno Mandrača Molet. Kot so dodali na koprski občini, kopanje v Žusterni odsvetujejo vsaj še do srede.