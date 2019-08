V družbi Galekom zavračajo očitke o neprimernem obnašanju varnostnikov v azilnem domu

Ljubljana, 6. avgusta - V družbi Varovanje Galekom, ki skrbi za varovanje v azilnem domu na Viču, so poudarili, da je primarna naloga varnostnikov vzdrževanje varnosti in reda. Na voljo imajo dovoljene varnostne ukrepe, ki se jih poslužujejo samo takrat, ko ocenijo, da je to nujno in sorazmerno z nastalo situacijo. Zavrnili so očitke o neprimernem obnašanju varnostnikov.