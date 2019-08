Vodstvo azilnega doma sum koruptivnega dejanja varnostnikov prijavilo organom pregona

Ljubljana, 6. avgusta - V uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov so potrdili, da je prosilec za azil socialni delavki in vodstvu urada izrazil sum o koruptivnem dejanju varnostnikov. Kriminalisti so na podlagi obvestila vodstva azilnega doma julija sprejeli ustno ovadbo za več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, so sporočili iz urada.