ZDA pretresli trije strelski napadi

Chicago/Austin/Dayton, 4. avgusta - ZDA so ta konec tedna pretresli trije strelski napadi posameznikov, ki so skupno zahtevali 29 življenj, vsaj 49 ljudi pa je bilo ranjenih. Najverjetneje nepovezani napadi so se zgodili v El Pasu v zvezni državi Teksas, v Daytonu v zvezni državi Ohio in v Chicagu v zvezni državi Illinois.