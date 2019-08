Dnevnik o Trumpovem obsojanju strelskih pohodov (6. 8.)

Ljubljana, 5. avgusta - Vojko Flegar v komentarju Trumpov cinizem piše o obsojanju strelskih pohodov v ZDA. Ameriški predsednik je ostal v teh težkih dneh in urah skoraj povsem sam. Ne glede na to, koliko si je prizadeval obsoditi strelska pohoda in kako se je trudil izkazati empatijo s svojci žrtev - z redkimi izjemami je svet ostal nem.