Ljubljana, 5. avgusta - Barbara Hočevar v komentarju Čas za premislek? piše o tem, da čeprav so statistike razmeroma spodbudne, ni mogoče spregledati, da se delež ljudi, ki so dolgotrajno brez dela, povečuje, štiri petine je starejših od 50 let, skoraj tretjina jih ima le osnovno šolo.