Volkovi nedaleč od Pivke poklali več kot 10 ovac

Ljubljana/Pivka, 5. avgusta - V vasi Jurišče nedaleč od Pivke je sinoči prišlo do novega napada volkov na drobnico. Trop volkov je poklal več kot 10 ovac, ki so bile sicer na ograjenem pašniku in varovane s pastirskimi psi. V Sindikatu kmetov Slovenije poudarjajo, da Slovenija enostavno ne zdrži takega števila zveri, kot ga beležimo sedaj.