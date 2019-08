Zarif: ZDA niso sposobne vzpostaviti koalicije v Perzijskem zalivu

Teheran, 5. avgusta - ZDA so danes same v svetu in niso sposobne vzpostaviti koalicije za spremstvo tankerjev v Perzijskem zalivu, ker se njihove zaveznice preveč sramujejo koalicije z njimi, je danes na tiskovni konferenci v Teheranu dejal iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif. Iran je v zalivu nedavno sicer zasegel tri tankerje.