Iran podpisnice jedrskega sporazuma opozoril, naj ne ovirajo izvoza nafte

Dunaj, 28. julija - Na Dunaju so danes potekali pogovori predstavnikov držav podpisnic mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu s ciljem rešiti sporazum, potem ko so od njega odstopile ZDA. Iran je na srečanju evropske države opozoril, naj ne skušajo ovirati izvoza nafte, saj bi to ogrozilo prizadevanja za rešitev jedrskega sporazuma iz leta 2015.