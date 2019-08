Delo o Hrvaški kot zgledu Slovenije (5. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Boris Šuligoj v komentarju Piranski in hrvaški biseri piše o nedavni izjavi predsednice Evropske komisije Ursule von den Leyer, da so nam vsem Evropejcem Hrvati lahko za zgled. Kot meni avtor, so nam med drugim lahko zgled na področju turizma in pri gradnji cest v Istri, ne morejo pa nam biti za zgled v jadranju.