Delo o Štajerski vardi (5. 8.)

Ljubljana, 4. avgusta - Novica Mihajlović v komentarju Zastražena zdrava pamet piše o njegovem obisku pri Štajerski vardi, kjer je pričakoval same klovne in vaške posebneže, večinoma pa so bili to sicer negotovi, a povsem običajni ljudje, ki jih skrbi, da jim nepredvidljive spremembe na tem planetu jutri ne prinašajo prav veliko dobrega.