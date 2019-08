Nemčija kritizira Rusijo zaradi aretacij protestnikov

Berlin, 4. avgusta - Nemška vlada je danes obsodila aretacijo več sto ljudi na sobotnih protestih v Moskvi in pozvala Rusijo k njihovi izpustitvi. V Berlinu so tudi ocenili, da Moskva krši svoje mednarodne dolžnosti in postavlja vprašaj glede zagotavljanja svobodnih in poštenih volitev. Do ravnanja policije je kritična tudi Francija.