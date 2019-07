Na sobotnih protestih v Moskvi aretirali več kot 1300 oseb

Moskva, 28. julija - Na sobotnih protestih v ruski prestolnici Moskva je ruska policija po zadnjih podatkih prijela najmanj 1300 ljudi. Po navedbah nevladnega portala OWD-Info so našteli več kot 1370 aretacij, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oblasti so v soboto zvečer objavile, da so zaradi različnih kaznivih dejanj prijeli 1074 ljudi.