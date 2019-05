V streljanju na šoli v ZDA en mrtev in več ranjenih dijakov

Denver, 8. maja - Dva mladeniča sta v torek popoldne vstopila v srednjo šolo v kraju Highlands Ranch v ameriški zvezni državi Kolorado in streljala v dveh učilnicah, preden so ju onesposobili in aretirali šerifovi pomočniki, ki so se odzvali izjemno hitro. Ranila sta najmanj osem dijakov, od katerih je 18-letnik kasneje v bolnišnici podlegel ranam.