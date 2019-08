Na Ptuju iz Drave izvlekli potopljeni čoln

Ptuj, 3. avgusta - Na ptujski Ranci so dopoldne v reki Dravi opazili potopljen čoln, iz katerega je izteklo olje. Tamkajšnji prostovoljni gasilci so zato z vpojnimi sredstvi razmastili okoli 100 kvadratnih metrov vodne površine in pomagali pri dvigu čolna iz reke, piše v poročilu državnega centra za obveščanje.