V ribniku zaradi izlivanja živalskih fekalij poginila večja količina rib

Celje, 3. avgusta - V naselju Leskovec v občini Celje je danes dopoldan zaradi izlivanja živalskih fekalij v tamkajšnji ribnik po prvih ocenah poginilo od 50 do 100 kilogramov rib, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so na vstopu v ribnik že namestili lovilna črevesa in pivnike, da bi preprečili vdor fekalne gošče.