Na ulicah Hongkonga ponovno protivladni protesti

Hongkong, 3. avgusta - Več deset tisoč protestnikov se je danes že deveti konec tedna zaporedoma zbralo na ulicah Hongkonga z zahtevo po več demokracije. Oblasti v Hongkongu in Pekingu so sicer nakazale strožjo držo do protestnikov. Med drugim so v zadnjih dneh aretirali več ljudi, kitajska vojska pa je sporočila, da je pripravljena posredovati, če bi bilo potrebno.