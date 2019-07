Kitajska protivladne proteste v Hongkongu označila za strašne incidente

Peking, 29. julija - Kitajska je protivladne proteste v Hongkongu danes označila za strašne incidente, ki so resno škodovali vladavini prava. Tiskovni predstavnik vladnega urada za Hongkong in Macao je na novinarski konferenci še pozval hongkonško javnost, naj se enotno upre nasilju. Tovrstni odzivi Pekinga so sicer redki, poročajo tuje tiskovne agencije.