Pogrešan Borut Križman iz Ljubljane

Ljubljana, 3. avgusta - Svojci od četrtka pogrešajo 54-letnega Boruta Križmana iz Ljubljane. Nazadnje so ga videli, ko je zjutraj z vozilom odšel do doma. Visok je okoli 180 centimetrov, suhe postave, rjavih kratkih las, podolgovatega obraza in nosi očala, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, prosijo za pomoč.