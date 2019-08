Kitajska: Carine niso prava pot

Peking/New York, 2. avgusta - Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek napovedal, da bodo ZDA 1. septembra uvedle dodatne 10-odstotne carine na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskega uvoza, je s kitajske prišel odziv, da to ni prava pot. Kritični so tudi ameriški trgovci, saj da bo to prizadelo potrošnike. Bela hiša bo danes spregovorila tudi o trgovini z EU.