Nov krog trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko brez preboja

Šanghaj, 31. julija - V Šanghaju so pogajalci sklenili 12. krog trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko. Ameriški finančni minister Steven Mnuchin in trgovinski predstavnik Robert Lighthizer, ki sta vodila delegacijo ZDA, izjav nista dajala, analitiki pa ocenjujejo, da posebnega preboja v skladu s pričakovanji ni bilo. Pogajanja se bodo nadaljevala septembra.