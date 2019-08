V Črnomlju arheologi raziskujejo nekdanje mestno grobišče

Črnomelj, 3. avgusta - Med raziskavami, ki jih v Črnomlju izvajajo ob lani začeti prenovi tamkajšnjega mestnega jedra oz. Ulice Mirana Jarca, so arheologi do zdaj odkrili sledove antične in poznoantične poselitve, od maja letos pa raziskujejo nekdanje mestno grobišče ob cerkvi sv. Petra. Tam so do zdaj odkrili približno 315 grobov, izkopavanje bodo končali konec avgusta.