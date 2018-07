Črnomlju odobrili prenovo mestnega jedra in ureditev boljše dostopnosti za gibalno ovirane

Črnomelj, 24. julija - Občini Črnomelj so v okviru partnerskega projekta kulTura, katerega vodilni deležnik je obmejno hrvaško mesto Jastrebarsko, odobrili podporo evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku dobrih 470.000 evrov. Črnomaljska občina bo z odobrenim denarjem do leta 2020 prenovila črnomaljsko mestno jedro in ga uredila tudi za dostop gibalno oviranih.