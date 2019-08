V Pionirskem domu še eno uspešno šolsko leto

Ljubljana, 2. avgusta - V Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih so šolsko leto 2018/2019 končali s presežki doma in v tujini. "Naš javni zavod je tako skozi mednarodno sodelovanje še utrdil svoja prizadevanja za krepitev zavedanja o pomenu vzgoje za kulturo in njene odprtosti," so navedli v sporočilu na spletni strani Mestne občine Ljubljana.