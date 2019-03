Pionirski dom s festivali in drugimi dejavnostmi ustvarjalni laboratorij za mlade

Ljubljana, 19. marca - V Pionirskem domu, kjer je po besedah direktorice zavoda Viktorije Potočnik vsak dan pestro od jutra do večera, so tik pred filmskim festivalom Zoom. Letos so prejeli 500 izdelkov, med njimi 420 iz tujine. Poleg Zooma pripravljajo še druge festivale, učijo 13 tujih jezikov in pripravljajo vrsto dejavnosti, na katere je letno vpisanih 1200 otrok.