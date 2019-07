Vlada potrdila program sofinanciranja v lokalno infrastrukturo zaradi delovanja SV

Ljubljana, 31. julija - Vlada je na današnji dopisni seji potrdila program sofinanciranja ministrstva za obrambo za investicije v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, in to zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske (SV). Skupna vrednost sofinanciranja znaša 1,7 milijona evrov.