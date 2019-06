Mors z občinama Pivka in Ilirska Bistrica uskladil sofinanciranje dveh projektov

Ljubljana, 5. junija - Ministrstvo za obrambo ter občini Pivka in Ilirska Bistrica so uspešni pri dogovarjanju glede sodelovanja pri vlaganju v projekte lokalne javne infrastrukture zaradi obremenjenosti cestne in komunalne infrastrukture ob uporabi vadišča Slovenske vojske na Počku. Tako so uskladili sofinanciranje dveh projektov s področja lokalne javne infrastrukture.