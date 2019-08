Konec pogodbe med ZDA in Rusijo o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega

New York, 2. avgusta - Z današnjim dnem je uradno dokončno potekla veljavnost pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF) iz leta 1987. ZDA so se za odpoved te pogodbe odločile, ker da je Rusija razvila rakete, ki kršijo njena določila. V Moskvi to zanikajo, odgovornost pa zavračajo na Washington.