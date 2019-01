Vlada ob sporu ZDA in Rusije za ohranitev pogodbe INF

Ljubljana, 17. januarja - Vlada se je na današnji seji v luči spora ZDA in Rusije glede jedrske pogodbe INF zavzela za njeno ohranitev ter krepitev učinkovitega mednarodnega nadzora nad oborožitvijo, razoroževanjem in širjenjem orožja, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).