Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke na račun novega informacijskega sistema

z odzivom ministrstva za delo na očitke sindikata v 10. in 11. odstavku

Ljubljana, 30. julija - Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke sindikata zdravstva in socialnega varstva na račun novega sistema Krpan v CSD. Njegova uvedba je potekala postopno, skupina, ki ga je uvajala, je upoštevala predloge zaposlenih in se vsak teden na terenu posvetila enemu od centrov, da je bilo zaposlenim lažje preiti na nov sistem, so navedli.