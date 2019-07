Uvedba sistema Krpan na CSD po mnenju sindikata ne zagotavlja dela brez zamud

Ljubljana, 26. julija - Sindikat zdravstva in socialnega varstva opozarja, da uvedba novega sistema Krpan na centrih za socialno delo ne pomeni hitrejšega in lažjega dela. Nasprotno, dejansko pomeni občutno več dela v glavnih pisarnah centrov, saj se delo podvaja, so poudarili. Krpan tako ni zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah, so posvarili.