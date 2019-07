Ministrstvo pri poroštvenem zakonu za 3. razvojno os in drugi tir ne pričakuje zapletov

Ljubljana, 29. julija - Ministrstvo za infrastrukturo pri potrditvi zakona o poroštvih za 3. razvojno os in drugi tir med Divačo in Koprom, ki je trenutno v koalicijskem in medresorskem usklajevanju, ne pričakuje zapletov. Kot so izpostavili na ministrstvu, sta oba projekta pomembna za razvoj Slovenije in tudi za koalicijo.