Na seznamu invazivnih tujerodnih vrst v EU po novem 66 rastlinskih in živalskih vrst

Ljubljana, 29. julija - Evropska komisija je razširila seznam tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, ki zaradi svoje invazivnosti pomenijo grožnjo rastju in živalstvu EU. Na seznamu je po novem 66 vrst, novih je 17 - 13 rastlinskih in štiri živalske. V Sloveniji se v naravi od novink na seznamu že pojavljata drevo veliki pajesen in riba sončni ostriž.