V Ljubljani v papir predelali še drugo invazivno tujerodno rastlino

Ljubljana, 12. marca - Mestna občina Ljubljana je v okviru projekta Applause v papir predelala še drugo invazivno rastlino. Potem ko so leta 2016 za izdelavo papirja porabili japonski dresnik, so letos izdelali še 350 kilogramov papirja iz zlate rozge. S projektom občina sledi pristopu ničelnih odpadkov in krožnega gospodarstva, so sporočili.