Na cesti Keltika v soteski Zala enomesečna popolna zapora

Ljubljana, 29. julija - Državna cesta Keltika bo med Godovičem in Idrijo od danes do 1. septembra popolnoma zaprta. Na tem odseku pod nevarno brežino, s katere so se večkrat sprožile skale, gradijo podporni zid. Na cesti je od konca maja do sedaj veljala polovična zapora z izmeničnim enosmernim prometom. Dela na tej cesti naj bi dokončno sklenili prihodnje leto.