Večer: Državno sekretarko Olgo Belec ovadili zaradi Hotela Diana

Murska Sobota, 25. julija - Lastnica in direktorica družbe Hotel Diana Jasna Klepec je vložila kazensko ovadbo zoper prejšnjo lastnico Olgo Belec, zdaj državno sekretarko v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, poroča Večer. Belčevo so policiji prijavili zaradi suma goljufije in kršenja temeljnih pravic delavcev, v ovadbi pa ji očitajo še druge nepravilnosti.