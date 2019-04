Naložbe CTN: Soboška občina upravičena do dobrih desetih milijonov evrov

Murska Sobota, 27. aprila - Mestna občina Murska Sobota je za projekte celostnih teritorialnih naložb (CTN) upravičena do 10,1 milijona evrov. Projekti Vrata v Pomurje, Soboško jezero in prvi del prenove mestnega središča so praktično končani, občina je bila uspešna tudi pri kandidaturi s projektom Bivalne skupnosti za ranljive skupine.