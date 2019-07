V avtomobilu prevažal pet tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo

Novo mesto, 24. julija - Policisti policijske postaje Krško so v torek med opravljanjem nalog varovanja državne meje med Kostanjevico na Krki in Zameškim ustavili avtomobil slovenskih registrskih oznak, v katerem je državljan Iraka prevažal tri državljane Sirije in dva državljana Maroka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.