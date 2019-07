Unicef lani zagotovil za 3,5 milijarde dolarjev pomoči otrokom v 150 državah

Koebenhavn, 24. julija - Unicef je lani za pomoč otrokom v 150 državah zagotovil blago in storitve v vrednosti 3,486 milijarde dolarjev. V vse bolj kompleksnih razmerah so pomembno vlogo pri tem odigrali tudi partnerji, predvsem podjetja, in inovacije, so poudarili pri Unicefu. Hkrati pa so izpostavili, da mora prednostna naloga ostati trajnostno, dolgoročno financiranje.