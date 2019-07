V Venezueli kampanja cepljenja proti otroški paralizi

Ljubljana/Caracas, 15. julija - V Venezueli so s pomočjo Unicefa in Vseameriške zdravstvene organizacije sprožili množično kampanjo cepljenja proti otroški paralizi. Cepiti nameravajo več kot tri milijone otrok, mlajših od pet let. Unicef Slovenija ob tem sporoča, da s kampanjo Več kot le cepivo trenutno zbira sredstva za pomoč otrokom v državah v razvoju.