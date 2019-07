Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so slovenski policisti na območju Kopra v zadnjih 24 urah pridržali 59 migrantov, o srečanju deželnega glavarja Gradiščanske Hansa Petra Doskozila s predsednikom Borutom Pahorjem in o tem, da je slovensko ustavno sodišče policiji do nadaljnjega prepovedalo uporabo lovilcev IMSI.