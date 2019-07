Primorske novice o gradnji novega oddelka za invalidno mladino na Goriškem (24. 7.)

Koper, 23. julija - Mitja Marussig v komentarju Pacienti si ga zaslužijo piše o gradnji novega oddelka za invalidno mladino v kraju Stara Gora. Kot meni, so se pacienti in osebje predolgo stiskali v neprimernih, dotrajanih in zaradi azbesta tudi nevarnih paviljonih, ki so skoraj 50 let tam stali pod oznako začasno.