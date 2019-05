V Kočevju opozorili na neustrezen nadzor nad divjadjo

Kočevje, 9. maja - Civilna iniciativa za aktivno Kočevsko je v Kočevju danes opozorila na problem neustreznega nadzora na divjadjo in hkrati na neustreznost lastništva tamkajšnjih zemljišč in gozdov, ki so v približno 80-odstotni državni lasti. Gre za socialistični relikt, ki jim onemogoča načrtovanje strategije razvoja kmetijstva in samooskrbe, so dodali pobudniki.