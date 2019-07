Bled, 23. julija - Pri Mlinem je v Blejskem jezeru pristalo vozilo, v katerem ni bilo nikogar. Kot so sporočili s policije, je vozilo samo krenilo z mesta in se s parkirišča pomikalo preko ceste, pločnika ter obale in potonilo v jezeru. Na obali jezera je prevozilo žensko, ki je ostala na kopnem. Poškodovano Slovenko so odpeljali v zdravstveno ustanovo.